Quand les start-up, scale-up et licornes réinventent les RH. De la semaine de 4 jours aux salaires transparents, décryptage des nouvelles stratégies RH

Avec des enjeux de croissance rapide, les start-up, les scale-up et les licornes n'ont pas eu d'autre choix que d'adopter des stratégies RH innovantes et redoutablement efficaces. En effet, elles se doivent d'attirer des talents (fort volume de recrutement) et booster l'engagement et la performance des équipes (se différencier, être les meilleures). Ont alors émergé des pratiques très clivantes, telles que par exemple les congés illimités, les salaires transparents (rendre visible l'ensemble des rémunérations de l'entreprise) ou encore l'hyper flexibilité. A ce titre, ces entreprises à forte croissance font évoluer les cultures d'entreprise et proposent de nouveaux modèles RH. Vous êtes RH ou manager dans votre entreprise ? Cet ouvrage vous propose un décryptage concret, des outils et des interviews de DRH de start-up, scale-up ou licornes inspirantes pour vous permettre de tirer parti de ces stratégies RH, les transposer dans votre entreprise et faire grandir vos équipes.