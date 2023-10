Introduction aux statistiques en sciences du langage. Traitement et analyse de données avec R

Cet ouvrage est le premier ouvrage francophone sur le traitement et les analyses statistiques spécifiquement appliquées aux Sciences du Langage. Il s'adresse aux nombreux universitaires et professionnels travaillant autour de la question du langage. L'ouvrage est constitué d'une première partie sur le traitement des données issues de l'oral et de l'écrit et d'une seconde partie présentant différentes méthodes d'analyse statistique. Ces différentes analyses seront illustrées à travers des exemples concrets en sciences du langage et feront l'objet d'une démonstration " pas à pas " sur le logiciel R. Pour que ces analyses puissent être reproduites de manière autonome, plusieurs jeux de données seront mis à disposition des lecteurs et lectrices et une partie introductive sera consacrée à la prise en main du logiciel R.