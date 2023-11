Rencontres au pays des maths

Ce livre présente : -des portraits de mathématiciens connus comme Hypathie d'Alexandrie ; -des ateliers créatifs avec des poèmes avec des mots mathématiques ou des peintures ; -des interviews de mathématiciens interdisciplinaires : maths et musique, maths et poker... ; -des anecdotes et histoires liés aux mathématiques (valeur de Pi, histoire du zéro...).