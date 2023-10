Le grimoire d'astrologie. Découvrez le pouvoir des astres et libérez leur potentiel magique

LIBEREZ VOTRE POTENTIEL ET FAITES ADVENIR L'AVENIR QUE VOUS MERITEZ Avec des dizaines de rituels, de sorts et de pratiques mystiques accessibles, qui vous permettront d'affiner votre art, Le Grimoire d'astrologie vous aide à trouver votre chemin parmi les étoiles et à unir vos intentions avec le cosmos. A l'intérieur, vous découvrirez... Les signes du zodiaque, leurs herbes et cristaux de prédilection, ainsi que des conseils magiques, et notamment les meilleurs jours pour jeter des sorts. La magie de la Lune, les phases lunaires et les rituels à accomplir à chaque cycle. Les maisons astrologiques et comment elles affectent votre art (et votre vie). Les planètes et leur importance en sorcellerie. Découvrez la signification de votre thème de naissance, et la manière d'utiliser au mieux ces informations dans votre pratique quotidienne et tout au long de votre voyage magique sur terre.