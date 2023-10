Mon ex & autres malédictions

Une romance pleine de magie, avec une héroïne qui a jeté son sort à son ex... sans penser aux conséquences. Il y a neuf ans, Vivienne Jones a soigné son coeur brisé comme n'importe quelle jeune sorcière : vodka, musique triste, bains moussants... et une malédiction pour son horrible petit ami. Bien sûr, Vivi sait qu'elle ne devrait pas utiliser sa magie de cette façon, mais elle ne pensait pas causer quelque chose de plus grave qu'une mauvaise journée ou deux. Cela jusqu'au jour où l'ex en question, Rhys Penhallow, descendant des ancêtres de la ville, briseur de coeurs et agaçant de beauté, revienne à Graves Glen. Ce qui devait être une rapide visite pour le festival d'automne annuel tourne désastreusement mal. Avec une calamité après l'autre frappant Rhys, Vivi réalise que sa petite malédiction n'était peut-être pas si inoffensive que ça. Soudainement, Graves Glen est attaqué par des jouets mécaniques meurtriers, un fantôme en colère et un chat parlant. Vivi et Rhys doivent ignorer leur chimie explosive pour travailler ensemble afin de sauver la ville et trouver un moyen de briser la malédiction de rupture... avant qu'il ne soit trop tard.