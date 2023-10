Un nagevide, une créature titanesque qui parcourt l'espace profond au gré des vents cosmiques. Sauf que celui-ci est mort, réduit à l'état de carcasse en décomposition capturée par la gravité d'une géante gazeuse orange et violette, un chaos instable de chairs boursouflées grouillant de créatures parasites aussi létales que fascinantes. De quoi éveiller l'intérêt de Yanna et Hilleborg, contrebandiers en mal de fortune embauchés par deux jumeaux aussi fusionnels que richissimes pour explorer la bête. Yan, qui a grandi sur un nagevide et connaît leur écologie par coeur. Hilly, dont ne subsiste que la tête après un séjour forcé dans une prison dérivante... Un attelage étonnant pour une expédition qui ne l'est pas moins, et qui pourrait rapidement virer au cauchemar. D'autant que le corps du nagevide abrite un secret, et qu'il n'est pas le seul... "Une SF vive, saillante, politique, parfois acide, toujours surprenante". la méthode scientifique - france culture