La Rivière en bas de chez moi

Inutile d'aller très loin pour s'émerveiller devant la nature : elle est juste là, à nos portes, il suffit de savoir regarder ! Dans la lignée de son précédent livre La Nature à 200 m de chez moi, Erwan Balança nous fait découvrir cette fois-ci la richesse et la beauté de la rivière qui coule en bas de chez lui, à 200 m de sa maison, située dans une commune relativement urbanisée de Loire-Atlantique. Ses photos, d'une grande poésie, révèlent, aux différentes heures de la journée, la présence d'une faune extrêmement riche qui échappe le plus souvent à nos regards. Il nous donne aussi une multitude d'informations sur leurs modes de vie ainsi que de précieux conseils pratiques pour les observer et les photographier.