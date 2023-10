Que viva Guevara

La Bentley stoppa devant une grille en fer forgé. Divina embrassa rapidement Malko. - Je t'accompagne jusqu'à la grille, dit-elle. Soudain deux hommes surgirent de l'ombre. Braquant sur eux des mitraillette Thomson, vêtus de costumes croisés et rayés. - Ne bouge pas, gringo, dit le plus petit qui avait l'air d'un champignon avec son grand feutre noir En Amérique du Sud, la " révolution castriste " est à peu près contenue, sauf peut-être au Venezuela. Malko est envoyé dans ce pays sous la couverture d'un Tchèque ayant transité par Cuba. L'objectif qui lui a été assigné est d'infiltrer un groupe communiste castriste et de rendre compte. Sous la fausse identité de Janos Plana, il tente de se faire passer pour un communiste sincère. Les membres de la cellule castriste sont dirigés par une jeune femme idéaliste, Esperanza, fille d'un sénateur et homme d'affaires. Ils mettent Malko à l'épreuve : pour prouver ses sympathies révolutionnaires, il doit exécuter au revolver le général Orlando Leal Gomez Quelque temps après, il apprend l'existence d'un projet qui doit être réalisé prochainement : assassiner le vice-président des Etats-Unis lors de sa visite officielle dans le pays.