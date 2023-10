Façons de penser. Pour une éducation à la mieux-pensance

Difficile, la mission d'éduquer ?? Inconfortable, l'acte d'enseigner ?? Bien plus. Bouleversante est la première. Détonant, le second. Au sens propre. Il s'agit de secouer les rangements mentaux, de subvertir les certitudes trop arrogantes, d'ébranler les piliers bétonnés du sens commun, de froisser les surfaces trop polies pour être honnêtes. Il s'agit d'apprendre à penser. A penser le monde, à se penser soi-même, à se penser dans le monde. Mais comment pensons-nous ?? Trop souvent avec des raisonnements simplificateurs qui lestent nos vies de faux dilemmes, parasitent nos débats et nos choix, paralysent nos actions et nos décisions. Or, pour comprendre la complexité des enjeux présents et les défis futurs, il faut déserter nos outils intellectuels périmés. Il faut changer nos lunettes mentales. Ce livre s'adresse aux esprits curieux et pas trop frileux, aux promoteurs d'humanité, à ceux qui éduquent et enseignent, bref... à chacun et chacune d'entre nous.