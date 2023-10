Dico de l'art urbain

De A comme Adrénaline à W comme Whole train, en passant par B comme Bencher, C comme Collage ou T comme Toyer... , plus de 450 définitions qui éclairent enfin le vocabulaire de l'art urbain, du street art, du graffiti et du tag. Techniques, outils, disciplines, courants, lieux emblématiques... aucune composante de ce mouvement artistique protéiforme n'est laissée de côté, laissant apparaître au travers de cette richesse lexicale toutes les nuances d'une scène créative devenue incontournable en quelques années. Un ouvrage de référence complété par des verbatims d'artistes et 2 cahiers photos.