Le petit lapin de Noël

C'est le matin de Noël. Petit Lapin et ses frères et soeurs courent jusqu'à la cheminée... mais il n'y a pas un seul cadeau. Il a neigé si fort cette nuit que la maison a été entièrement ensevelie et que le Père-Noël ne l'a pas vue. Petit Lapin se lance tout seul à la recherche du Père-Noël...