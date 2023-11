Bienheureux soit notre monde

6 janvier 2029, Berlin. Ehud Elmer, prisonnier politique enfermé depuis trois ans, parvient à s'évader à la faveur d'une cyberattaque. Traqué par toutes les polices, il retrouve ses complices et reprend la tête de son groupe de résistants, les "Vivants" . Leur but ? Eliminer systématiquement ceux qu'ils désignent comme les vrais maîtres du monde, les "Sombres" , ces dirigeants insaisissables qui se cacheraient derrière les gouvernants et qui seraient responsables de tous les dérèglements de la planète. La situation mondiale est catastrophique : le réchauffement climatique s'est aggravé, provoquant des millions de morts chaque année. A Washington, Donald Trump, élu en 2024 et réélu en 2028, a lancé un vaste programme d'expulsion des étrangers et une lutte sans merci contre le trafic de drogue. En France, Marine Le Pen, élue en 2027 et toujours populaire après deux ans de mandat, tente de faire réformer la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2046. Alors que la guerre gronde sur tous les continents, la plupart des gens se résignent à ne pas avoir d'impact sur l'avenir et s'étourdissent de drogues, de malbouffe et de jeux vidéo... Que peut un petit groupe de rebelles contre ces forces immenses ? La bataille est-elle perdue d'avance ? A chacun d'entre nous de choisir son camp...