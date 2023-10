Le testament de Nicolas Flamel

" Il y a deux Histoires : l'Histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne... puis l'Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements... " Et si derrière l'apparence des choses se dissimulait une autre réalité ? Si derrière chaque grand homme existait un double inconnu ? Si derrière les lieux connus de tous, existait un envers du décor ? Spécialisé dans la recherche de livres et d'écrits rares, Howard Lenormand a lui aussi une vie cachée. En apparence bouquiniste à la vie tout aussi rangée que tranquille, il travaille pour une mystérieuse société secrète cherchant à collecter à travers le monde les documents les plus mystérieux qui aient jamais existé. Des documents qui ont tous en commun de contenir des informations de premières mains sur l'histoire cachée de l'humanité et les réalités inconnues du monde qui nous entoure !