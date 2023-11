La roulette de la fertilité. Journal d'une vraie "psychoteuse"

Kim et Ben ont déjà deux enfants et forment une famille épanouie. Pourtant, une envie profonde, telle une sensation de papillons tourbillonnant dans le creux de l'estomac, révèle cette évidence de concevoir un troisième enfant... Ayant déjà vécu des difficultés sur le chemin menant à la parentalité, de nombreuses peurs émergent et cette nouvelle aventure se révèle plus difficile que prévue. Les complications se multiplient transformant ce moment de joie en un véritable cauchemar. La roulette de la fertilité n'a définitivement pas fini de tourner pour le jeune couple... Dans ce témoignage poignant, Kim Koning se confie sur son parcours vers la maternité, ô combien périlleux, qu'elle et son compagnon ont dû braver pour concevoir cet enfant tant désiré.