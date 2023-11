Botanique des cimes. La vie prodigieuse des plantes de l'extrême

Alpes, Andes, Himalaya, sur les plus hauts sommets du monde, territoires de tous les extrêmes, des formes de vie singulières se sont adaptées à ces lieux inhospitaliers. En nous élevant au-dessus de la "ligne des arbres", là où l'on pourrait croire - à tort - que plus rien ne pousse, Cédric Dentant nous guide à la rencontre de plantes de haute altitude, organismes ingénieux, spécimens de résistance biologique. De la soldanelle des Alpes qui parvient à pousser sous la neige à la llareta plante "combustible", en passant par la saxifrage capable de se "détoxifier" des métaux rares qui la polluent, cette flore de haute altitude permet de découvrir des plantes rares et prodigieuses, modèles d'altérité. Un traité de botanique de l'extrême, stupéfiant et poétique.