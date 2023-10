Notre beau-père nous éduquait à l'anglaise

Delphine et sa soeur Martine vivaient en paix. Voici que leur mère se remarie avec John, un Anglais adepte de l'éducation du même nom. Vous devinez la suite ? Comment ces jeunes femmes accepteront de se laisser infantiliser par leur nouveau " daddy ", au point d'être soumises aux châtiments corporels pour la moindre peccadille. C'est ce que Delphine nous conte dans sa confession, où il est souvent question de fessée à cul nu ! Que dire des étranges émois qu'elle éprouve, chaque fois que sa soeur et elle doivent baisser leur culotte et se " mettre en position " ? Car les " positions " pour recevoir la fessée, quand on est une jeune femme, sont extrêmement variées. Etrangement, plus elles sont indécentes, plus longue est la correction. Et plus on y prend plaisir... Un plaisir honteux certes, mais un plaisir très anglais...