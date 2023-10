Le Marketing digital Tout-en-un pour les Nuls

Un guide complet pour élargir votre cible en ligne et échanger avec vos clients. L'heure est révolue où le marketing digital était un simple complément du marketing traditionnel. Désormais c'est devenu une étape essentielle pour aider les petites entreprises à rivaliser avec les plus grandes. Ce livre complet vous guide pour élaborer une stratégie marketing en ligne cohérente avec vos moyens financiers et votre activité. Suivez des instructions détaillées pas à pas pour lancer des campagnes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok. Découvrez comment travailler avec des influenceurs, mais également comment l'intelligence artificielle remodèle le marketing.