Les Déchus

A la lisière des villes, la nuit, sous la lune... Ils sont de retour. 1915 : Première Guerre mondiale. Dans les montagnes qui séparent leurs deux pays, les combats sont intenses entre les troupes italiennes et austro-hongroises. Sur le front un jeune soldat italien reçoit une étrange lettre de son frère, un prêtre récemment assassiné dans de mystérieuses circonstances. Celle-ci renferme des secrets explosifs concernant l'Eglise. Au même moment, au Vatican, une autre bataille fait rage. Celle du Bien contre le Mal. La rumeur prétend en effet que certains hauts dignitaires sont passés du côté obscur. On évoque des rituels sataniques, des possessions, des exorcismes, de la magie noire. La paranoïa augmente de jour en jour. Un seul homme semble en mesure de régler la situation : l'Inquisiteur Poldek Tacit. Mais celui-ci est incarcéré à Toulouse. Et il n'a que peu de temps pour agir. Déjà, des créatures que l'on dit revenues d'entre les morts rôdent la nuit autour du Vatican. Vous avez aimé Les Maudits ? Tarn Richardson et ses créatures mettent ici les bouchées doubles pour nous offrir un roman aussi détonnant que jubilatoire. La dernière page tournée, une seule question se pose : comment va-t-on survivre jusqu'au prochain opus ?