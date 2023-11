Dette mortelle. Le repaire des vampires 2

Basi est de retour dans la partie, mais cette fois, on joue selon ses règles... J'ai hérité de l'immense fortune des Le Spyre jusqu'au dernier centime. Mais la tequila est bien plus facile à digérer que la mort soudaine de ma grand-mère. Entre faux-semblants et trahison, les familles royales et leur jeu surnaturel m'exaspèrent. Sans cette histoire de compagnon (et Kyros ! ), j'aurais pris la fuite depuis longtemps. Mais les Débiteurs ont besoin de moi. Justice doit être rendue pour ma grand-mère. Et il y a... le troisième échange de sang. Je ne suis plus la même depuis. C'est décidé, j'en ai plus qu'assez de jouer selon les règles des êtres surnaturels. Cette fois-ci, je compte bien imposer les miennes. Mais si j'entre dans la partie d'Ingenium, je ne pourrai plus faire machine arrière. Heureusement que je joue pour gagner !