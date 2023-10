Dirigeants, le marketing mobile s'impose. Êtes-vous prêts ? Les enjeux pour le dirigeant/manager de TPE/PME

La transformation numérique gagne aujourd'hui toutes les organisations qui veulent rester dans la course, y compris au sein des PME/TPE. Avec l'accélération de la transformation digitale, des questionnements forts persistent néanmoins au sein de nombreuses PME/TPE pour mener leur digitalisation. Car la digitalisation est d'abord une transformation de la ressource humaine avant d'être une révolution technologique. Si la mise en place des outils n'est pas accompagnée au sein de l'organisation, le changement est vécu comme une contrainte et non comme un bénéfice. L'ouvrage est construit en quatre parties couvrant les champs d'expertise du management RH, de la digitalisation de PME et du développement du marketing mobile.