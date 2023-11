Marennes au XIXe siècle

Grâce à une véritable mine de documents personnels venant compléter les archives municipales, Michelle Lallement livre au public une histoire de Marennes-Bourcefranc au XIXe siècle, première vraie monographie de la ville. Au fil des pages, elle embrasse presque cent vingt ans d'histoire et évoque des centaines de personnages. Marennes a considérablement changé, de 1792 à 1908, cette dernière date correspondant à la création de la commune de Bourcefranc. On était parti en charrette, on termine en automobile. La ville du sel est devenue la ville de l'huître. La mer était un péril ? C'est désormais la providence du tourisme. On s'éclairait à la chandelle ? L'électricité ne laisse plus rien dans l'ombre. On vivait dans l'anxiété les premiers pas de la démocratie ? Elle est maintenant robuste et républicaine... On mourait sans médicaments ? On dispose à présent d'un vrai hôpital. On était loin de tout ? Le train et le téléphone ont aboli les distances... D'abord léthargique mais bientôt plein d'énergie, un siècle prodigieux a passé sur la ville, apportant l'éducation, le progrès social, une meilleure santé, une stupéfiante augmentation de l'espérance de vie, la multiplication des jaunets (le franc-or), le train, la vitesse, l'usine et mille progrès techniques qu'aucun saunier, aucun notable, aucun marin de 1792 n'aurait même osé imaginer. Un travail de bénédictin pour un résultat poétique et savant qu'Hortense Dufour qualifie dans sa préface d'une véritable " offrande somptueuse " au lecteur.