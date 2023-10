Cultures, savoirs et identités. Questions vives en anthropologie de l'éducation

Cet essai a l'objectif de repenser, à partir d'une approche anthropologique, certaines catégories analytiques qui font partie de l'outillage théorique des chercheurs et des praticiens en éducation et formation : la culture, l'identité et le patrimoine. L'éducation, dans sa configuration la plus simple, est un processus de transmission de savoirs : une dynamique qui concerne à la fois notre nature d'Homo sapiens, notre appartenance à une communauté sociale et notre identité culturelle. Comment s'imbriquent ces différents niveaux et comment interagissent-ils ? Cet essai veut répondre à ces questions vives en proposant un cadre conceptuel pour repenser certaines notions (la culture, les savoirs scolaires, l'identité, l'ethnicité, l'autochtonie et le multiculturalisme) tout en procédant à l'examen critique des théories et courants de pensée par le biais desquels l'éducation est appréhendée en tant que fait social. L'approche transdisciplinaire choisie permet un dialogue polyphonique entre les disciplines socio-anthropologiques, les sciences de l'éducation et les sciences politiques, avec l'ambition de relativiser et de déconstruire les nombreux stéréotypes et préjugés liés à l'éducation des autres et à la supériorité ou infériorité supposée de certains systèmes éducatifs.