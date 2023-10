Délicieuses soupes

Repas chouchous de tous en hiver, les soupes se réinventent ici en cinquante recettes faciles, saines et abordables. Soupes traditionnelles, comme le bouillon au poulet ou le bisque de tourteau, soupes froides, tels le gaspacho et la crème de laitue, soupes-plats, comme la délicieuse soupe crémeuse de poisson aux crevettes, soupes du monde, telle le bortsch ou la vichyssoise glacée, soupes réconfortantes, comme la crème de panais rôti au lard fumé, soupes originales aux saveurs inédites... De quoi satisfaire toutes les envies, à toutes les saisons ! 50 recettes Pour toutes les saisons Soupes chaudes et froides