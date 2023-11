Se défendre avec style. Manuel d'autodéfense pour en finir avec les insistants, les relous

Un livre au parfum sixties qui porte une clé de bras efficace au patriarcat et au machisme. Dans Goldfinger, Honor Blackman (1925-2020) interprète l'intrépide Pussy Galore et, comme le prouve la photo ci-dessus, envoie Sean Connery au tapis. La James Bond Girl admirative et soumise ? Très peu pour elle. Elle réservera le même traitement, stylé et musclé, à de nombreux acteurs de la mythique série Chapeau melon et bottes de cuir. Devenue le symbole de la femme libérée qui remet les hommes à leur juste place (le plus souvent avec une bonne clé de bras), Honor Blackman, véritable experte en arts martiaux, écrit, au début des années 1960, ce manuel d'autodéfense. Illustré, accessible à toutes, rédigé avec un humour mordant, il propose une vaste gamme de réponses très concrètes à l'éventail encore plus large de la lourdeur masculine.