L'Oracle de la magie nordique s'aventure sur les terres de feu et de glace, là où résident les secrets ancestraux. Inspirée par les traditions du paganisme du Nord, l'auteure Juliette Nicolas, qui a reçu le "feu créatif", vous emmène à la rencontre du panthéon nordique, peuplé d'esprits des saisons et des divinités. Chacune des 46 cartes de ce coffret vous conduit à l'intérier de vous, là où sont les réponses à vos questionnements sur le monde. Elle vous apportera une parcelle des terres du Nord, un héritage millénaire, pour vous révéler ce qui est caché et vous aider à accomplir votre quête. Regardez les Nornes filer le destin des hommes et écoutez les prophéties des Vanes : tous souhaitent vous délivrer leurs messages. Ce coffret contient : - Un livre de 232 pages tout en couleurs. - 46 cartes magnifiquement illustrées. - Un sac en coton pour les protéger.