Une vie d'enfer. Le combat d'une femme pour en sortir

"Je suis née, j'ai été élevée et j'ai vécu dans une famille de témoins de Jéhovah pendant quarante-deux ans. En 2009, j'en suis partie avec ma fille âgée de dix ans. Je n'ai depuis presque pas revu mes parents, mon frère, et mon fils. Cette expérience m'a marquée au fer rouge." Lucide et souvent drôle malgré les dilemmes qu'elle affronte, Sophie Grimbert décrit sa lutte intérieure entre le petit soldat de Dieu qu'on lui a appris à être et la femme libre qu'elle a toujours rêvé de devenir. A l'heure où les "nouvelles religions" ont pignon sur rue, ce livre plein d'espoir sonne à la fois comme une démonstration des stratégies mises au point par les mouvements fondamentalistes et comme un mode d'emploi indispensable à tous ceux qui espèrent s'en sortir. Sophie Grimbert a refait sa vie et repris ses études. Elle est fonctionnaire dans un ministère. Après douze ans de séparation, elle a revu son fils, qui a décidé récemment de ne plus être Témoins de Jéhovah.