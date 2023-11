Ma clé astro Cancer

Toutes les clés pour apprendre à te connaître à travers ton signe astrologique ! Découvrez pourquoi tu es né. e sous ce signe astrologique, quelle est son énergie, sa philosophie, sa place au sein du zodiaque, ses cristaux de prédilection, mais aussi comment cela influence ton tempérament, tes relations, ta manière de communiquer, de penser et d'agir. Retrouve également les bases de l'astrologie, des explications sur les astres, et réalise des exercices concrets pour un mieux-vivre avec ton essence. Et pour pleinement bénéficier de l'énergie de ton signe, garde toujours avec toi ce magnifique porte-clés talisman.