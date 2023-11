Quo Vadis ?. Où vas-tu, Humanité ?

Médecin radiologue de profession, René Bokobza a toujours été fasciné par les performances et le fonctionnement du cerveau humain. A travers cet essai, l'auteur place la recherche des origines de l'univers au coeur de sa réflexion. Une explication captivante de l'insatiable désir qu'a l'humanité de vouloir découvrir ses racines tant cosmiques que terrestres depuis son apparition sur Terre. En reconstituant l'histoire du Big Bang à nos jours, l'auteur montre que l'information des origines s'est conservée malgré d'innombrables transformations depuis 13, 8 milliards d'années. Sa redécouverte n'a pu s'accomplir qu'avec l'avènement du cerveau humain, seul organe capable d'interroger l'univers. Grâce à sa capacité à élaborer des concepts et des théories, puis de les projeter sur son environnement, il est la seule source de tous les épisodes de l'histoire de l'humanité depuis son apparition il y a environ 300 000 ans. Il s'agit d'un ouvrage captivant qui incite le lecteur à repenser sa place dans l'histoire de l'univers. Il sera transporté dans un voyage intellectuel éclairant et invité à méditer sur ce désir irrépressible qu'a l'humanité d'essayer de comprendre d'où nous venons et où nous allons. Une nouvelle perspective qui change tout.