Star Wars - La Haute République : Phase II : La lame

Découvrez la naissance d'une légende des Jedi ! Porter Engle est sans doute le plus habile bretteur de la Haute République. Avec sa soeur Barash Silvain, également Chevalier Jedi, ils parcourent la Galaxie pour assurer la paix et la justice. Et lorsque, répondant à un appel à l'aide, ils se rendent sur une lointaine planète, hors de la sphère d'influence de la République, ils sont certains de remporter une énième victoire. Mais leurs certitudes vont rapidement s'effondrer... La saga de la Haute République se déroule plusieurs centaines d'années avant celle de Skywalker. Après une première phase qui a remporté un grand succès auprès des fans entre 2021 et 2022, cette deuxième phase (qui sera plus courte) nous ramène dans le temps, environ 150 ans avant la phase I. Les lecteurs découvriront des secrets et des informations sur les personnages (et leurs ancêtres) rencontrés lors de la phase I. Ici, le récit de Charles Soule (Lando, L'ascension de Kylo Ren) est centré sur le personnage de Porter Engle, un des rôles principaux de la Phase I.