Le manga Fast and Furious version moto Employé de bureau le jour, de prime abord, Kirin mène une vie parfaitement rangée dans une ville anonyme, désolée, à l'abandon. Il a 38 ans et est impliqué et sérieux dans son travail. Mais c'est aussi un passionné de moto qui participe à des courses sauvages et dangereuses organisées en pleine ville. Dans un style vivant, majestueux et dynamique, Shohei Harumoto dessine des personnages aux caractères bien trempés, des paysages industriels inquiétants ou seules les motos, plus vraies que nature, et sublimées par des grandes cases où la vitesse se ressent en tournant les pages, apportent une lueur d'espoir à ce monde saisissant.