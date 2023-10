Les aventures de Merveille. Traité d'éducation moderne

Equipée rocambolesque et drôle dans la vie quotidienne d'un enfant d'aujourd'hui : Merveille est un aventurier et ses acolytes sont de sacrés pistolets ! De sa naissance à la fin de sa scolarité primaire, on suit les péripéties d'un petit bonhomme futé, qui observe les adultes avec perspicacité et tendresse, subit leurs contradictions, leurs angoisses et leurs doutes. Entre l'école, débordée par ceux qui pensent la faire mieux que ceux dont c'est le métier, la famille décomposée et ultra connectée, les adultes désabusés et dépassés par les injonctions libérales, Merveille essaie de comprendre comment va le monde et comment s'y inscrire, avec des auxiliaires de compétition : un chat borgne et un grand-père lucide. Récit illustré par Valérie Nkogo Ndong