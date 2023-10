Pas de Noël sans mon chat

Y-a-t-il un chaton pour sauver Noël ? Quand ses certitudes se font la malle, Agathe décide de boucler ses valises : adieu Paris, direction Nice. Fraîchement débarquée dans une location qui s'annonçait paradisiaque pour fêter Noël, Agathe tombe sur un intru : Corentin, le propriétaire des lieux, aussi sexy que bougon. Avoir une femme sous son toit, c'est un sacré souci, car si son richissime père l'apprend, il lui coupera les vivres. D'autant qu'Agathe est venue avec son pire cauchemar : un chat assoiffé de sang. Bon, une chatonne nommée Poppy, mais quand même, avec ces bêtes-là, tout peut arriver. C'est la guerre froide entre Agathe et Corentin... mais on sait que les chats peuvent accomplir des miracles, surtout à Noël ! et Poppy est bien décidée à faire le bonheur de son humaine.