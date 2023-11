Reconnaître les décorations de 1790 à nos jours. 3e édition complétée

On peut s'intéresser aux décorations pour de multiples raisons. ? D'abord en tant que décoré. Car l'histoire de la distinction qui vous a été remise devient une partie de votre histoire personnelle. Ensuite en tant que collectionneur, puisque les médailles constituent, avec leurs rubans, de beaux objets à conserver. Aussi en tant qu'historien, parce que les décorations racontent visuellement une histoire militaire et sociale, qu'elles évoquent une époque déterminée et des titulaires qui ont pu marquer leur temps. Enfin en tant que généalogiste, car elles permettent d'étoffer un pan de l'histoire familiale avec des informations biographiques nouvelles liées à l'obtention de la distinction. Cet ouvrage répond aux attentes de ces différents publics. D'abord en leur permettant d'identifier les décorations, reproduites ici en couleur avec leur bélière et leur ruban. Elles sont aussi présentées de façon quasi exhaustive, médailles associatives incluses, depuis la Révolution jusqu'en nos jours. Ensuite en racontant pour chacune l'histoire de sa création, de ses évolutions ou de sa suppression éventuelle, et des motifs d'attributions. Enfin en indiquant au fil des pages et des chapitres comment il est possible d'en apprendre davantage sur le titulaire de telle ou telle décoration, et en précisant dans quels fonds d'archives mais aussi dans quelles bases de données Internet des documents complémentaires peuvent épauler une recherche biographique ou généalogique.