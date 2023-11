Les mille vies de Fangio

Pilote surdoué, doté d'une résistance à toute épreuve, d'une clairvoyance incroyable et d'une intelligence hors pair, mécanicien émérite, esprit libre, homme d'influence, chef d'entreprise, l'Argentin Juan Manuel Fangio était surnommé "le Maestro" . Dans ce récit biographique, Sylvain Reisser retrace les grands moments de la vie du pilote automobile le plus respecté de l'histoire : son arrivée triomphale en Europe, depuis son Argentine natale ; sa success story avec Alfa Romeo, Maserati et Mercedes, son histoire tumultueuse avec Ferrari ; ses échecs aux 24 Heures du Mans ; son enlèvement romanesque, en 1958, à la Havane par des membres d'un commando castriste ; jusqu'à son ultime défi sportif sur l'ovale américain d'Indianapolis avant une reconversion réussie dans les affaires. Sylvain Reisser évolue depuis son enfance dans le milieu automobile. Journaliste spécialiste du secteur depuis plus de trente-cinq ans, il en suit les évolutions et les bouleversements, aussi bien au niveau industriel que commercial et sportif. Auteur d'une dizaine d'ouvrages sur des marques de prestige et parmi les contributeurs de L'Année Automobile, il est, depuis 2001, responsable de l'automobile au Figaro Magazine, depuis 2012 rédacteur en chef adjoint du service Automobile du groupe Figaro et depuis 2018 membre du jury de la "Voiture de l'Année" .