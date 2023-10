Dans une Pologne imaginaire, aux confins de "nulle part" et "nul ne sait où", le Père Ubu a, dit-on, tué le roi et usurpé le pouvoir. Effrayante et ridicule à la fois, cette créature étrange, jamais avare de grossièretés, nous entraîne dans une farce rocambolesque où l'on rit, mais où l'on frémit aussi quand sont dénoncés les vices de notre humanité.