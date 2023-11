Le crépuscule et l'aube. Edition collector

997. Les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un Etat de droit, c'est le règne du chaos. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit son existence basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour un Anglais, mais sa désillusion sera grande face aux moeurs et aux mentalités d'outre-Manche. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Tous trois devront s'opposer à leurs risques et périls à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahisons, Ken Follett revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. Une fois encore, l'écrivain gallois nous offre le meilleur de la grande littérature populaire. Lire. Traduit de l'anglais par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Nathalie Gouyé-Guibert et Dominique Haas.