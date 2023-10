100 ans de sports automobiles. Des pionniers intrépides aux champions modernes

La course automobile, c'est d'abord une succession de pilotes légendaires, ne reculant devant aucun danger, et offrant du grand spectacle au péril de leur vie. De Sterling Moss à Fernando Alonso en passant par Juan-Manuel Fangio ou Ayrton Senna, ils sont source de rêves et de fascination pour un public toujours plus nombreux. Pour les constructeurs, le sport automobile restera toujours une extraordinaire vitrine de leur savoir-faire, de leur dynamisme et de leur audace technique. Plusieurs courses et autres épreuves ont même réussi à être tellement mythiques qu'elles sont devenues indissociables du site qui les accueille, à l'instar des 24 heures du Mans ou des 500 Miles d'Indianapolis, aux Etats-Unis. Des compétitions parfois improbables ont émergé, des modèles mythiques ont couru et d'incroyables anecdotes sont restées dans les mémoires.