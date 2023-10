Bienvenue chez les Loud Tome 17

Voici les réponses tant attendues à certaines des plus grandes questions concernant la famille Loud ! La couleur préférée de Lola est... le rose ! La couleur préférée de Leni est... le zèbre ! Les deux personnages de bande dessinée préférés de Lincoln sont Muscle Fish et Ace Savvy ! Toutes ces révélations révolutionnaires, ces rires à gorge déployée et bien plus encore sont servis par Lincoln Loud et ses dix soeurs, Lori, Leni, Luna, Luan, Lynn, Lucy, Lisa, Lola, Lana et Lila, ainsi que tous leurs amis, dans le dernier épisode de l'anthologie de bandes dessinées basée sur la série animée à succès de Nickelodeon. Avec des histoires de l'équipe créative de Loud House.