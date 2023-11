Les impératifs du développement industriel durable en République démocratique du Congo. Face aux exigences de l’éthique et du leadership

Catalyseur des forces vives, l'Etat a pour mission l'organisation des structures juridiques et institutionnelles. Il doit prendre en charge la réalisation des infrastructures industrielles à travers le pays pour la sécurité des biens et des personnes, tandis que la production de biens et services sera assumée par le secteur privé. Le rôle du secteur privé doit, lui, se faire en amont, par la valorisation de la fonction d'investissement. Celle-ci s'effectuerait grâce à une stratégie juridique adéquate capable de promouvoir rapidement les secteurs prioritaires du programme gouvernemental à l'aide des capitaux nationaux et étrangers, afin de réussir la reconstruction. Cet ouvrage aidera les Congolais et étrangers à mieux connaître la République démocratique du Congo. Il tente de décrire le pays sur ce qu'il faut savoir et faire pour y entreprendre une activité ou un projet économique dans des domaines divers : minier, agricole, forestier, etc. Ce livre est également notre appui au gouvernement pour son plan directeur d'industrialisation dévoilé le 22 août 2021. Tous les compatriotes congolais, femmes et hommes adultes, doivent participer effectivement à la réalisation de ce programme de développement industriel durable du pays.