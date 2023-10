Le grand livre de l'astrologie. A la découverte de votre thème astral

Le grand livre pour comprendre toutes lesnotions incontournables en astrologie et réussir àlire son thème astral. Un guide pratique accessible ET complet ! Le livre balaye les grands thèmes : l'astrologie, le thème astral et les maisons pour nous permettre d'apprendre toutes les bases de cette discipline. Des exercices corrigés accessibles via QR codes pour intégrer toutes les notions et valider vos acquis.