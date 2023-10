Oracle foufoune cosmique. 44 cartes pour cheminer vers une sexualité sacrée

Reliez votre corps, votre coeur et votre esprit avec cet oracle unique. Grâce à ses guidances, ses outils et ses conseils, il vous aidera à cheminer et à vous reconnecter à vous-même pour parvenir à une sexualité en conscience à pratiquer dans l'écoute et l'amour de soi. Ce coffret contient : 44 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement de 128 pages avec pour chaque carte ses mots-clés, son message et un rituel ou un exercice lié à son énergie.