La cabane à 13 étages, Tome 01. La cabane à 13 étages - Collector en couleur

Andy et Terry vivent en haut d'un arbre, dans une cabane. Mais attention, pas n'importe laquelle ! C'est une cabane à 13 étages avec un bowling, un bassin de requins mangeurs d'hommes, un laboratoire secret souterrain, un exterminateur de légumes, une fontaine de limonade et une machine qui t'envoie un chamallow dans la bouche dès que tu as un petit creux. Pas facile de travailler dans un endroit pareil ! Pourtant, Andy écrit et Terry dessine. La preuve ? Ouvre ce livre !