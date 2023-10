L'Egypte des pharaons

Le livre d'activités idéal pour les enfants de 7-11 ans passionnés par l'Egypte antique ! Quatre parties se complètent pour offrir une approche de la civilisation égyptienne à travers des activités très ludiques : - Les croyances des Egyptiens - Les arts et l'architecture - Les habits et les bijoux - La vie quotidienne En bonus : des pages de carterie avec des modèles à découper pour confectionner des cartes à jouer, une coiffe de pharaon, un obélisque, etc.