En vivant le phénomène si familier de l'habitude, chacun de nous est embarqué dans une aventure qui n'est pas seulement physiologique mais bien métaphysique. On ne vit pas sans : l'être humain prend des habitudes, se choisit des habitudes, se structure par l'habitude. D'un côté, elle nous porte vers la liberté, entraînant un rapport plus délié avec les choses et la matière. De l'autre, sa pesanteur nous enlise dans la routine. Félix Ravaisson nous invite ici à nous ouvrir à ce qui coule sans bruit au fond de l'âme, à découvrir un aspect crucial de notre condition. Qualifié de chef-d'oeuvre et de poème philosophique, "De l'habitude" a suscité l'estime admirative de Martin Heidegger et exercé une influence non négligeable sur les écrits de Bergson et de Marcel Proust.