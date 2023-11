Au-delà du traducteur averti. Pour préserver le génie de la langue

Dans la lignée du Traducteur averti et du Traducteur encore plus averti, cet ouvrage s'adresse aux traducteurs en exercice et aux étudiants en traduction, essentiellement pour la traduction de l'anglais au français. Il comporte une cinquantaine d'articles exposant diverses techniques pour arriver à faire une traduction véritablement idiomatique, que l'on définit comme une traduction "qui ne sent pas l'anglais" , c'est-à-dire qui ressemble le plus possible à un texte qui aurait été rédigé directement français, ce qui est reconnu comme suprêmement difficile dans le monde de la traduction. Par ailleurs, certains articles visent à déboulonner certains mythes se traduisant malheureusement par des interdits linguistiques délétères répandus dans le monde de la traduction, par exemple en ce qui concerne le participe présent et la voix passive. D'autres démêlent des notions difficiles à traduire ou souvent mal traduites, par exemple la triade accountability-liability-responsibility ou le verbe indemnity.