Le chant des sirènes. Récits d'exploration sous-marine en France (1950-1960)

Les océans occupent une place déterminante dans le discours social et il devient urgent d'exercer, en marge de l'action écologique, un travail critique sur le langage grâce auquel se pense et se raconte l'exploration sous-marine. Ce livre aborde les enjeux environnementaux, économiques et politiques soulevés par la plus grande accessibilité au milieu subaquatique que le perfectionnement du scaphandre autonome et l'invention du bathyscaphe ont permis depuis les années 1950. L'analyse littéraire permet d'aborder des textes scientifiques tout en faisant ressortir les motivations et les tensions qui ont animé leurs auteurs, ceux-là mêmes qui ont contribué à instaurer notre rapport actuel aux océans. Un rapport qui doit d'ailleurs évoluer, comme nous le rappelle l'Organisation des Nations unies qui a lancé en 2021 la Décennie pour les sciences océaniques dans une perspective de développement durable. Cet ouvrage magnifiquement écrit, très évocateur, s'adresse à tous ceux et celles que la littérature, la vulgarisation scientifique, l'océanographie, l'histoire maritime ou la biologie marine intéressent.