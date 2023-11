Champion, le cerveau !

Alain Berthoz est l'un des plus grands scientifiques français dont les travaux sur le cerveau ont été élaborés en étroite collaboration avec le monde du sport. C'est au contact du sport qu'il oriente ses recherches sur les mécanismes neuronaux qui président au mouvement et à l'interaction avec autrui. "Nous autres physiologistes, avons beaucoup a` apprendre du monde du sport et de ceux qui mettent leur corps et leur cerveau "sensible" au service des relations avec les autres".