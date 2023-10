Dans les coulisses d'Hergé

Les aventures de Tintin ont commencé en 1929 dans un supplément destiné à la jeunesse du journal belge Le Vingtième siècle. Elles se sont terminées avec la mort d'Hergé en 1983, après la parution de vingt-trois albums, de Tintin au pays des Soviets à Tintin et les Picaros. Le travail d'Hergé fut considérable : sa documentation était très précise et aucun détail visible dans un album n'est jamais placé par hasard. Mais le lecteur les a-t-il remarqués ? Tintin entre dans un cinéma à Shanghai : en existait-il à l'époque du Lotus Bleu ? Dans quel album peut-on voir un tableau de Sisley ? Et un autre de Picasso ? De quel événement historique réel Hergé s'est-il inspiré pour créer Le Sceptre d'Ottokar ? Les caractères chinois présents dans Le Lotus Bleu ont-ils une signification ? Pourquoi la fusée du professeur Tournesol est-elle à damier rouge et blanc ? Où se trouve le vrai village de Moulinsart ? Pourquoi l'épave de La Licorne n'aurait jamais dû être retrouvée ? Vous lirez les réponses à ces questions - et à bien d'autres - dans ce volume qui a demandé une douzaine d'années de travail à son auteur et qui présente plus de huit cents illustrations en relation directe avec les vignettes mythiques des albums d'Hergé. Une incitation à lire et à relire encore les aventures de Tintin pour en découvrir, à chaque fois, de nouveaux détails. Le lecteur sera étonné d'apprendre autant d'informations en lisant des bandes dessinées dont on disait, lors de leur parution, qu'elles n'étaient destinées qu'à amuser les enfants ! La preuve du contraire éclate comme une évidence : l'oeuvre d'Hergé, si documentée, si précise et si variée, est une mine d'informations pour comprendre pratiquement tout le XXe siècle !