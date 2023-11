L'Etat et la pauvreté étrangère en Europe occidentale. Trajectoires de migrants "roms" roumains en Espagne, France et Italie

L'action publique constitue-t-elle un filet de protection ou un facteur d'exclusion pour les populations vulnérables ? Quels sont les effets de l'action publique dans la vie des personnes en situation précaire, surtout quand les politiques oscillent entre rejet et insertion, comme c'est le cas pour celles qui visent la pauvreté étrangère ? Est-il possible, en examinant les parcours de vie de migrants faiblement dotés sur le plan financier, de préciser les conditions et les processus qui permettent, dans le contexte actuel, de sortir de la précarité ? S'appuyant sur des enquêtes ethnographiques de longue durée, vingt-deux chercheurs en sciences sociales ont travaillé ensemble pendant plusieurs années afin d'analyser les interférences de l'action publique avec les pratiques quotidiennes de ressortissants roumains en situation précaire et désignés, à tort ou à raison comme "roms" dans les villes d'Espagne, de France et d'Italie. En mettant au jour les conditions et les processus d'intégration sociale et économique, l'ouvrage présente aussi des portraits de migrants afin de rappeler la singularité irréductible des parcours d'existence et de fournir des témoignages sur la vie en marge des sociétés urbaines d'Europe occidentale aujourd'hui.