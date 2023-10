La Belle au bois dort-elle vraiment ?. Neurophysiologie des contes de fées

Cet ouvrage parascolaire consommable est conçu comme un " oudou qui accompagne l'élève pour son entrée en 6sup>esup> et pendant toute sa première année au collège. Il lui offre à l'élève des outils pour Développer sa confiance en lui Apprendre à gérer ses émotions Acquérir des méthodes de travail Réviser les fondamentaux en mathématiques et en français. Les outils se présentent sous la forme de fiches illustrées ludiques où l'élève écrire ou dessiner de fiches avec des rappels de connaissances et des quiz (maths ou français). L 'ouvrage comporte 5 parties Avoir une bonne estime de toi Connaître et lieux gérer tes émotions Réussir ta première année au collège Faire le point en maths Faire le point en français